Son dakika haberleri | Damda çay içerken kavgada ateşlenen saçmaların hedefi oldu
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Son dakika haberleri | Damda çay içerken kavgada ateşlenen saçmaların hedefi oldu

Son dakika haberleri | Damda çay içerken kavgada ateşlenen saçmaların hedefi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen saçmalar evinin damında çay içen bir kişiye isabet etti.

Gaziantep'te komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen saçmalar evinin damında çay içen bir kişiye isabet etti. Bir gün öncesinde iki aile arasında aracı olmaya çalıştığını söyleyen Adil Ateş, "Kendi evimizin damında rahatça oturamayacaksak nerede oturacağız?" diyerek yaşananlara isyan etti.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet olan iki komşu arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavga esnasında bir kişi komşusunun evine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu dağılan saçmalardan ikisi evinin damında ailesiyle birlikte çay içen Adil Ateş'e (41) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnına ve omzuna saçma isabet eden Ateş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Hastanede vücuduna isabet eden saçmalar çıkarılan Ateş, tedavinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerinin iki aile arasında tekrardan kavga yaşanmaması için olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

"Çay içtiğim sırada saçmalar isabet etti"

Kavganın bir anda çıktığı belirten Adil Ateş, yaşadıklarını anlattı. Damda çay içtiği sırada vücuduna saçmaların isabet ettiğini aktaran Ateş, "Yani bayram günü olmaması gereken şeyler. Bu saçmalar çocuğuma da gelebilirdi. Komşularımın çocuklarının yüzüne falan da isabet edebilirdi. Bunun sorumlusu kim. Bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Kendi evimizin damında rahatça oturamayacaksak nerede oturacağız. Çay içtiğim esnada bir anda kıyamet koptu. Mermiler sıkılmaya başladı. Bende o ara çocuklarımı toparlayayım derken 2 saçma bana geldi. Vücuduma isabet edince kan gelmeye başladı. Hafif bir yanma hissettim. Hastanede saçmalar çıkarttılar. Ne olduysa her şey bir anda oldu" ifadelerini kullandı.

"Dünde kavga ettiler, aracı oldum"

2 komşu aile arasında husumet olduğunu sözlerine ekleyen Ateş, "Dünde kavga ettiler. Ben aracı olmaya çalıştım. Bayram günü böyle şeyler olmaması gerektiğini söyledim. Hiç kimse bayram günü komşusu kavga etsin istemez. Olan bize oldu ama inşallah bundan sonra bir şey yaşanmaz. Sağlık durumum çok şükür biraz daha iyi ama ağrım var" dedi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Damda çay içerken kavgada ateşlenen saçmaların hedefi oldu
Son dakika haberleri | Damda çay içerken kavgada ateşlenen saçmaların hedefi oldu
Son dakika haberleri | Damda çay içerken kavgada ateşlenen saçmaların hedefi oldu
Son dakika haberleri | Damda çay içerken kavgada ateşlenen saçmaların hedefi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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