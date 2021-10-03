Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazancı dudak uçuklatıyor - Haberler
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Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazancı dudak uçuklatıyor

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Yerel

Sinop'un Boyabat ilçesinde mantar bereketi yaşanıyor. Etten daha lezzetli olduğu söylenen kanlıca mantarı köylülerce bin bir emekle toplanıyor. Yaklaşık 40 gün bulunabilen mantar toplayıp satan için günlük 500-600 TL, 40 gün süre içinde 20-30 bin TL arasında getiri sağlıyor. İstanbul ve Ankara'dan da mantara talep yağıyor.

Sabah 4-5 sıralarında evlerinden çıkan köylüler dağ tepe gezip derelerden geçiyor. Dağın dikenine arazinin zorluğuna aldırmadan kanlıca mantarı topluyorlar. Toplanan mantarlar ise ilçede kurulan Mantar Pazarı'nda buluşuyor. Mantar toplayan köylülerin satış için buluşma adresi olan Mantar Pazarı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Önlerine serdikleri mantarların bir yanda temizliğini bir yanda satışını gerçekleştiriyorlar. Birçoğu da tüm işi eşleriyle birlikte yapıyor.

Kanlıca mantarı Boyabatlıların yanı sıra diğer illerden de biliniyor. İstek üzerine kutularla çeşitli illere gönderiliyor. Mantarın getirisi ise oldukça dikkat çekici. Günlük ortalama 500-600 TL kazandıran kanlıca mantarı olduğu 40 günlük süre içinde 20 -30 bin TL civarında kazanç sağlıyor. Satışlar bazen sesi güzel olanları söylediği türküler de eşlik ediyor.

Hacer Özden, "Biz getiriyoruz. Allah razı olsun. Boyabat'ta alıyor. İstanbul'a Ankara'ya gönderiyoruz kutularla beraber. Kanlıca mantarının lezzeti çok güzeldir. Turşusu da yapılır bunun. Her şeyi de olur. Etten daha lezzetlidir. Kilosunu 20 TL'den veriyoruz. Aksu Yaylası'ndan getiriyoruz. Sinop'tan getiriyoruz. Çok uzaklara gidip getiriyoruz" dedi.

Dağlardan binbir emekle getiriyorlar, kazancı dudak uçuklatıyor

Şeref Kesici, "1 aydır Allah'a şükür millet para kazanıyor. Mantara gidiyoruz geliyoruz. Daha da bitmedi. 10-15 gün daha sürecek. Bütün Boyabat halkı İstanbul'a Ankara'ya da poşetleyip gönderiyoruz. Keyfimize diyecek yok. Allah'a şükür para kazanıyoruz. Boyabat'ta kazanıyor bizde kazanıyoruz. Emek gerekiyor. Yakın yerlerde yok. Boyabatlı arkadaşlar soruyor nereden buluyorsunuz diye. Sabah 5'te peşimden gelseler göstereceğim ama derelere inecek tepelere çıkacak. Yakın yerlerde mantar yok. Biraz zorluğu var. Günde hanımla ikimiz 500-600 TL kazanıyoruz. Allah bereket versin. Şu anda 1 aydır gidiyoruz tahminim 10-12 gün daha gideriz. Mantar bittiğinde emekliyiz. Birikimimizi alıyoruz evlerimize çekiliyoruz" diye konuştu.

Mantar toplayıp satan diğer iki kişi ise, "Eşlerimizle birlikte gidiyoruz topluyoruz. Ayancık dağlarında, Sinop dağlarından getiriyoruz. Allah'a şükür. Boyabat halkı da seviyor alıyor. Kimileri İstanbul'a gönderiyor. Kimileri gurbete Ankara'ya her tarafa gönderiyorlar. Ama çok lezzetli bir mantar olduğu için herkes tercih ediyor yani. Toplanması çok zor gerçekten. Sabah 4'te çıkıyoruz. Aşağı yuvarlanıyorsun, dikenlerin arasından gidiyorsun bayağı sıkıntılı aslında. Biz buraya getiriyoruz millet çok basit zannediyor. 1 kilo mantar için 3 dağı değiştiriyorsun bazen. Tabanların şişiyor üstün batıyor. İnsanlar bu mantarı talep ediyor. Kanlıca mantarı, şimdi Çorum Kargı var. Kargı'daki kasaplar isyan ediyor mantar çıktığında. Kasaplar 'bizim satışlar düşüyor' diyorlar. Gerçekten halı saçağı olsun, kanlıca olsun etten daha lezzetli. Tamamen doğadan gelen bir şey" şeklinde konuştu.

Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazancı dudak uçuklatıyor
İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazancı dudak uçuklatıyor - Haberler
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