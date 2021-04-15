Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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