Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM