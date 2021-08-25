Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'e ödül

Son dakika politika haberi... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" projesiyle, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" projesiyle, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen kongrede, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda dereceye giren belediyelere ödülleri takdim edildi. "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" projesiyle ödül almaya hak kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Türkiye'nin en büyük espor merkezi

Gençlere; Espor, sosyal medya gibi dijital altyapıda gerçekleşen faaliyetler üzerine eğitim ve pratik çalışmaları yaptırılacak, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmaları sağlanmaya çalışılacak proje kapsamında yapılacak olan "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Espor merkezi olarak tesis edilecek.

Gençlere kendini geliştirme olanağı sunacak

Çamlık Tepesi Rekreasyon Alanı'nda yapılacak olan "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" ile Balıkesir'in gençlik hizmetleri alanındaki kapasitesi artırılacak. Balıkesir'de yaşayan gençler öncelikli olmak üzere ulusal ve uluslararası düzlemde tüm gençlerin zamanlarını ve enerjilerini doğru bir şekilde kullanmaları ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak.

Uluslararası etkileşimleri artacak

Gençlerin; eğitim, kariyer, kişisel gelişim ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyduğu hizmetlerin herkes için ulaşılabilir ve yaygın olmasını sağlamak, gençlik çalışmaları alanında örnek model yaratarak Türkiye ve dünya için örnek uygulamalar ortaya koymak amaçlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek projeyle, Balıkesir'de ve Türkiye'de yaşayan gençlerin uluslararası etkileşimini artıracak hizmetler geliştirilecek.

Ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu

Balıkesir'de kurulacak mekanizmalarla ve hayata geçirilecek faaliyetlerle ülke gençleri ile dünya gençleri arasında bağlar kurulmasını sağlayacak proje, 24-25 Ağustos günlerinde Büyükşehir Belediyesi standında tanıtılıyor. Gençlik projeleriyle göz dolduran Balıkesir standına, Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu. Balıkesir'in katılımcılık ve uluslararası gençlik çalışmaları alanında yerel yönetimler arasında marka bir değer olmasına katkı sağlanacak projeyle, Balıkesir'in ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sunulacak.

"Balıkesir geleceğe yürüyor"

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlemiş olduğu 'Genç Dostu Şehirler Yarışması'na üç farklı projeyle katıldıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, ödül alan Büyükşehirlerden bir tanesi olduklarını söyleyerek "Yapmış olduğumuz projeler gençlere yönelik, Balıkesir geleceğe yürüyor. Şehirde onları; sahiplenen, kapsayan, iç dünyalarına, spor hayatlarına, dinamikliklerine ve inovasyon taraflarına hitap eden projemiz ödül aldı. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bu ödül bizi onurlandırdı. Birçok Büyükşehir'in arasında seçilen bir Büyükşehir olmak da bizi gururlandırdı" dedi.

"Dünya şehirleriyle yarışır hale geliyoruz"

Türkiye'nin son yıllarda tüm dünyanın ilgisini çekecek büyüklükte değişimlere ve yeniliklere imza attığını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Altyapı hizmetlerinden savunma sanayiine uzanan geniş bir yelpazede dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşür duruma gelmenin gururunu duyuyoruz. Şehirlerimiz de bu olağanüstü gelişmelerden payını alıyor. İnsan merkezli belediyecilik hizmetleri sürerken; şehirlerimiz millet bahçeleriyle, kütüphanelerle, akıllı şehir uygulamalarıyla dünya şehirleriyle yarışır hale geliyor. Belediyelerimiz hayatın her alanına dokunan yeni belediyecilik modelleriyle hizmet yarışında yer alıyor" dedi.

"Düşün peşime değil gir koluma birlikte yürüyelim"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin fikirlerine önem veren, gençleri yönetimin pasif bir takipçisi olmaktan çıkarıp aktif bir parçası haline getiren bir anlayışla çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Bizim belediyecilik anlayışımızda da gençler, şehir yönetiminin esas unsurudur. Gençlere 'düşün peşime' demiyoruz; 'gir koluma birlikte yürüyelim.' diyoruz. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner ve güçlü liderliğinde oluşan bu belediyecilik anlayışıyla daha birçok başarılı işe imza atacağız" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı