Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

23.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:28
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel'in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Angela Merkel görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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