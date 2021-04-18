Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en büyük ülkümüzdür"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en büyük ülkümüzdür"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en büyük ülkümüzdür" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kadim Türkistan coğrafyasında Türk soylu bütün halkların ayrı ayrı egemen devletler olarak tek millet şuuru ile dilde, işte, fikirde bir araya...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en büyük ülkümüzdür"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kadim Türkistan coğrafyasında Türk soylu bütün halkların ayrı ayrı egemen devletler olarak tek millet şuuru ile dilde, işte, fikirde bir araya gelmesi, gençliğimizden bugüne bizler için her daim hayalini kurduğumuz büyük ülkü olmuştur" dedi.

Kazakistan'ın Türkistan eyaleti, 31 Mart 2021 tarihinde, Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde alınan kararla Türk dünyasının manevi başkenti oldu. Konuyla ilgili olarak, Türk dünyasından katılımcıların oluşturduğu "Türkistan - Türk Dünyasının Manevi Başkenti" adlı bir online konferans düzenlendi. Burada bir konuşama gerçekleştiren Yalçın Topçu, Türk dünyası birliğinin önemine vurgu yaparak bu birliğin, bölge ve dünyanın barışına, refahına ve güvenliğine katkısı konusunda dikkat çekti. Topçu, "Kadim Türkistan coğrafyasında Türk soylu bütün halkların ayrı ayrı egemen devletler olarak tek millet şuuru ile dilde, işte, fikirde bir araya gelmesi, gençliğimizden bugüne bizler için her daim hayalini kurduğumuz büyük ülkü olmuştur. Bizler bu birliğin, bölgenin de dünyanın da barışına, refahına ve güvenliğine büyük katkısı olacağına inanıyoruz. İpek Yolu'nun, Türkistan coğrafyasında kurulan Türk soylu yönetimlerin Asya'dan Avrupa'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya her dilden, dinden ve ırktan insanlara sağladığı refah ve esenliği tarih, altın çağlar olarak kaydetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Sonuç bildirisinin maddeleri Türk soylu olanların, Türk dünyasının birlik ve beraberliğine olan inancını tazelemiş ülküsünü tescillemiştir"

Türk coğrafyasında birçok medeniyetin ayrı ayrı ya da birlikte olarak birçok işler başardığını hatırlatan Topçu, "Manevi başkentimiz Türkistan'ın adı, Türkçe yazan ve Türkçe konuşan Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi Atamız ile de çokça anılmış, Türkistan'da kurduğu kutlu ocaktan, dünyanın dört bir yanına ekmel dinimiz İslam ile şimdi ise manevi başkentimiz olan Türkistan'ın adı onun yetiştirdiği Alperenleri vasıtası ile yayılmış ve tanınmıştır. Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirisindeki bütün maddelerin her biri, birlik ve dirliğimiz açısından çok önemli olup, Türk soylu olanların, Türk dünyasının birlik ve beraberliğine olan inancını tazelemiş ve aynı zamanda bizlerin ülküsünü tescillemiştir. Hiç tükenmeyecek birlik heyecanımızı zirveye çıkaran, çok yerinde ve çok hayırlı olan bu kararlar, sadece Türk dünyası için değil bölge ve dünyanın da hayrına vesile olacağına inancımı ifade ederek bu işin büyük öncüsü olan Türk dünyasının bilge lideri, aksakalımız Nursultan Nazarbayev'i Türk dünyasının bir evladı olarak saygı, minnet ve şükranla selamlıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, 'Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en büyük ülkümüzdür'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, 'Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en büyük ülkümüzdür'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, 'Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en büyük ülkümüzdür'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, 'Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en büyük ülkümüzdür'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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