Son dakika haberleri... Çocukların gündemi de deniz salyası
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Son dakika haberleri... Çocukların gündemi de deniz salyası

Son dakika haberleri... Çocukların gündemi de deniz salyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde etkisini artırarak çevreyi tehdit eden ve ülke gündeminde ilk sıralarda yer alan deniz salyası (müsilaj) çocukların da dikkatini çekiyor.

Marmara Denizi'nde etkisini artırarak çevreyi tehdit eden ve ülke gündeminde ilk sıralarda yer alan deniz salyası (müsilaj) çocukların da dikkatini çekiyor. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören çocukların müsilaj hakkında soruları artınca öğretmenler de derslerinde "Müsilajın tanımı, oluşumu, zararları ve temizlenme yolları" üzerine bilgiler vermeye başladı.

Deniz salyası diğer adıyla müsilaj, özellikle Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili oluyor. Su yüzeyindeki köpüklü yapışkan bir oluşum olan deniz salyası, kötü koku ve görüntü kirliliği dolayısıyla İstanbul ve çevresini olumsuz yönde tesir etmeye devam ediyor. Deniz salyalarının her geçen gün artması balık türlerini, doğayı ve turizmi de tehdit ediyor. Gazete, televizyon ve internetteki yayınlarla kısa sürede ülkenin gündemi haline gelen bu problem, çocukların da ilgisini üzerine topladı.

Deniz salyasının zararları nelerdir?

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri de kitle iletişim araçlarında günlerdir konuşulan bu konuyu öğretmenlerine sormaya başladı. Derste parmak kaldıran çocuklar, "Deniz salyası nedir? Deniz salyası neden oluşur? Deniz salyasının zararları nelerdir? Deniz salyasının temizlenmesi mümkün mü?" benzeri sorular yöneltince eğitmenler de çözümü onları bilgilendirmekte buldu.

İlgili kurumlar çalışmalar yapıyor

Öğretmenler, gerek uzmanların görüşlerine yer vererek gerekse bilimsel veriler üzerinden yaptıkları sunumlarla müsilajı anlattı. İklim değişikliği, denizlerde meydana gelen kirlilik ve deniz suyunun sıcaklığının deniz salyalarının oluşumuna neden olduğuna vurgu yapan eğitmenler, bunların sayılarının artışını önlemek amacıyla ilgili kurumların çalışmalar yaptığını söyledi.

Derslerde müsilajla ilgili fotoğraf ve videolu gösteri sunumu da yapıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Çocukların gündemi de deniz salyası
Son dakika haberleri... Çocukların gündemi de deniz salyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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