Cinayet davası tanığının öldürülmesine ilişkin aynı aileden 4 kişinin yargılanmasına başlandı

Şişli'de hastanede husumetlisine benzettiği Emre Tyler Mays'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan Tekcan'ın öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan karı-koca ve iki oğlunun...

Şişli'de hastanede husumetlisine benzettiği Emre Tyler Mays'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan Tekcan'ın öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan karı-koca ve iki oğlunun yargılanmasın başlandı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Gazi Kutlu tutuksuz sanık Döndü Kutlu ile tarafların avukatı katıldı. Tutuklu sanık Muhammet Kutlu'nun ise Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığı bildirildi.

Maktul Ozan Tekcan'ın arkadaşı mağdur Batuhan Karanlıkoğlu, maktul Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan ile babası Hacı Tekcan da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Davut Kutlu, ölen Ozan Tekcan'ın kuzeni olduğunu, olay günü öncesinde yaşadıkları husumet nedeniyle dükkanında Ozan ile kavga ettiklerini belirterek, "Ben kendisini şikayet etmek için polisi aradım. İş yerime polisler geldi. Sonra annemle beraber emniyete şikayetçi olmak için gittik. Karakoldayken babam Gazi Kutlu ile ağabeyim Muhammed Kutlu emniyete geldi. Bir müddet sonra Ozan ile Batuhan motosikletle emniyete geldiler. Ozan kaskı ile babamın kafasına vurdu. Bu sırada kavga çıktı." iddiasında bulundu.

Ağabeyinin elinde silah gördüğünü, engellemek amacıyla yanına gidip elini tutmaya çalıştığını ancak engelleyemediğini savunan Davut Kutlu, "Ağabeyim Ozan'a ateş etti. Benim kimseye yönelik bir eylemim olmadı. Aksine olayı engellemeye çalıştım. " dedi.

Tutuklu sanık Gazi Kutlu ise, oğlu Davut'un dükkanının Ozan ve arkadaşları tarafından basıldığını duyunca 155'i arayıp şikayette bulunduğunu ve emniyete gittiğini anlattı.

Ölen Ozan Tekcan'ın kimin vurduğunu görmediğini iddia eden Kutlu, suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Döndü Kutlu da, olayın nasıl olduğunu görmediğini öne sürdü.

Müşteki Batuhan Karanlıkoğlu ise sanık Gazi Kutlu'nun kendilerini görür görmez elindeki demir sopayla saldırdığını belirterek, "Muhammed Kutlu beni hedef alarak ateş etti. Ben elimden vuruldum. Daha sonra Muhammed, Ozan'ı kovalamaya başladı. Döndü Kutlu da bu sırada bana 'Benim oğlum senin yüzünden 48 yıl ceza aldı sen de öleceksin.' dedi. Daha sonra silah sesleri geldi. Ben Muhammed'in Ozan'ı vurduğunu gördüm. Arkadaşım kanlar içinde yatıyordu. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Maktul Ozan Tekcan'ın babası Hacı Tekcan ile annesi Şerife Tekcan da sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gazi Kutlu ile oğulları Muhammet ve Davut Kutlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık Döndü Kutlu hakkındaki ev hapsinin devamına hükmeden mahkeme, bazı müştekilerin katılma taleplerinin kabulünü kararlaştırdı.

Duruşma sonrası açıklama yapan Maktul Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan, adalete güvendiğini sanıkların ağır cezalarla yargılanacaklarını belirterek, "Ben inanıyorum ki adalet yerini bulacak. Katiller cezasını çekecek. Sanıkların hiçbirinde pişmanlık yoktu. Vicdan azabı yok, özür dileme bile yok." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun şikayetçi Hacı Tekcan'ın kardeşi olduğu, Kutlu ve Tekcan ailesinin ortak hamburgerci işlettikleri ancak anlaşmazlığa düşüp ortaklığı bitirdikten sonra alacak-verecek meselesinden sık sık kavga ettiklerine yer veriliyor.

Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılan iddianamede, bu nedenle tutuklanan Akın Kutlu'nun yargılandığı davadan ceza aldığı kaydediliyor.

Gazi Kutlu'nun olay günü metal demir çubukla Ozan Tekcan'a vurduğu, Muhammed Kutlu'nun da annesi Döndü Kutlu'dan aldığı silahla kaçan Ozan Tekcan'a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, Muhammed Kutlu'nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ederek yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede sanıklar anne Döndü Kutlu ve oğlu Davut Kutlu'nun diğer sanıklar Muhammed ve babası Gazi Kutlu'yu azmettirdikleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklardan Muhammed Kutlu'nun "kasten öldürme" ve 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Tutuklu sanıklardan Gazi Kutlu'nun "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, olayda hayatını kaybeden Ozan Tekcan'ın halası olan sanık Döndü Kutlu'nun ise "üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim