Çin ordusunda "casus asker" krizi! Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri sızdırdı
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Çin ordusunda "casus asker" krizi! Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri sızdırdı

25.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:37
Çin ordusunda

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun stratejik öneme sahip Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'nda görevli bir asker, belge ve askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle ordudan atıldı.

Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdığı" gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu.

Çin ordusu casus askerle sarsıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen askerin, akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdığı tespit edildi.

Çin ordusunda 'casus asker' krizi! Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri sızdırdı

ASKERİ SIRLARI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilileri, asker Chen'in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

Çin ordusunda 'casus asker' krizi! Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri sızdırdı

AKILLI TELEFONDAKİ OYUNLARLA MESAJLAŞMA

Yapılan açıklamada, Chen'in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti. Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Çin ordusunda 'casus asker' krizi! Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri sızdırdı
Çin ordusunda 'casus asker' krizi! Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri sızdırdı
Çin ordusunda 'casus asker' krizi! Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri sızdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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