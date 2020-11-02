Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci
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Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci

02.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:05

Gaziantep'e jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimine yakalanan kasksız motosiklet sürücüleri, ceza beklerken hediye edilen kaskın sevincini yaşadıYavuzeli ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yavuzeli - Araban karayolu üzerinde denetim yaptı.

Gaziantep'e jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimine yakalanan kasksız motosiklet sürücüleri, ceza beklerken hediye edilen kaskın sevincini yaşadı

Yavuzeli ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yavuzeli - Araban karayolu üzerinde denetim yaptı. Kaskı olmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, ceza yazmayarak uyarılarda bulundu. Kaskın faydalarını anlatarak sürücüleri uyarıp bilgilendiren ekipler daha sonra motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Jandarma ekipleri "bir şey olmaz deme, kaskını tak kafanı koru" sloganıyla durdurdukları motosiklet sürücülerini tek tek uyararak, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını söyledi. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 47 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

Uygulamayı görünce ceza yazılacağını düşünen motosiklet sürücüleri ise ekiplerin kask hediyesini görünce çok mutlu oldu. Hem kaska kavuşmanın hem de ceza yemememin sevincini yaşayan sürücüler, ekiplere teşekkür ederek, "Artık kaskımız oldu. Kasksız yola çıkmayacağız" sözünü verdi. - GAZİANTEP

Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci
Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci
Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci
Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ

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