Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, Mersin'deki yangında zarar gören alanları inceledi

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu.

Demirtaş, Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan ve 1 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen Boğsak mevkisinde inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla da bir araya gelen Demirtaş, talepleri dinledi.

Demirtaş, Aydıncık Emniyet Müdürlüğünde de ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla basına kapalı görüştü.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve yangında evi kullanılmaz hale gelen Hamide Bağ'ı (58) ziyaret eden Demirtaş, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Evinde incelemede bulunduğu Bağ ile bir süre sohbet eden Demirtaş, "Allah sizin canınıza bir şey getirmesin. Kayıplarınız ve ihtiyaçlarınız varsa onları Kaymakama bildirin. Gün dayanışma, birlik ve beraberlik günü. İnşallah hep beraber bu sıkıntıları da atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, yaşlı kadının, "Evim yeniden yapılacak mı?" şeklindeki sorusuna, devletin gereken her şeyi yapacağı ve ihtiyaçlarının karşılanacağı yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci