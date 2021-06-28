Son dakika haberleri! Çetin Doğan'ın avukatından Balyoz beraatine ilişkin bozma kararına itiraz edilsin talebi

Son dakika haberi: "Balyoz Planı" davasında aldığı beraat kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı, bozma kararına karşı itiraz edilmesi için dilekçe sundu.

"Balyoz Planı" davasında aldığı beraat kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı, bozma kararına karşı itiraz edilmesi için dilekçe sundu.

Çetin Doğan'ı avukatı Hüseyin Ersöz tarafından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, dava kapsamında hakkında verilen beraat kararı bozulan Çetin Doğan ile 6 kişi lehine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na itirazda bulunulması talep edildi.

Dilekçede, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, kamuoyunda "Balyoz Davası" olarak bilinen davaya ilişkin İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Çetin Doğan ve diğer 6 sanık yönünden verilen beraat kararları hakkında, hukuken hatalı ve maddi karşılığı olmayan gerekçelerle bozma kararı verildiği savunuldu.

Söz konusu kararın hukuka ve madde gerçeklere aykırı olduğu belirtilen dilekçede, yalnızca 7 sanık yönünden verilmiş olan bozma kararının dosya kapsamındaki delillerle hiçbir şekilde örtüşmediği, bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından ilgili karara itiraz edilmesini talep etmek gerektiği kaydedildi.

Dilekçede, FETÖ tarafından komplo olarak kurgulandığı tespit edilen dava kapsamında ele alınan delillerin, FETÖ tarafından askerlere karşı kurulan komplo çerçevesinde sahte olarak üretilmiş ve planlı olarak yerleştirilmiş olduklarının yargılama safhalarında defaatle ortaya konulduğu ifade edildi.

Balyoz Planı davasında 236 sanık beraat etmişti

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise, sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın, beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz