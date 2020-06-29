Son dakika haberleri... Çankırı'da maske takma zorunluluğu Son dakika haberleri: ÇANKIRI'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, bugün saat 24.00'ten itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

ÇANKIRI'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, bugün saat 24.00'ten itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, devletin, tüm kurumlarıyla koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek için her türlü tedbiri aldığı ve uyulması gereken kuralları belirleyip, paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda; 22.06.2020 tarihli duyuruda vaka sayısındaki azalmanın devamı için vatandaşlarımızın maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Ancak; bu konuda gereken hassasiyet gösterilmemiş ve ilimizdeki vaka sayısı artarak devam etmiştir. Bu nedenle; İl Hıfzıssıhha Kurulu '29.06.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna' karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir."

Kaynak: DHA