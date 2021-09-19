Son dakika haberleri: Çan Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlandığını bildirdi.

Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki kamu kurumlarına ait binaları yenilemeye, sağlık hizmetinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir." ifadesini kullandı.

Sağlık yatırımlarının faydasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha net görüldüğünü vurgulayan Turan, Çan Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlandığını aktardı.

Turan, "6 kattan oluşan 100 yataklı binada artırılabilir kapasite ile 144 yataklı olacak şekilde sağlık hizmeti verilebilecek. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan yatırımın kapalı alanı 23 bin metrekare. Çan'ımıza, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çan Devlet Hastanesi, 34 poliklinik odası, 4 ameliyat salonu, 12 yoğun bakım yatağı, 18 yatak kapasiteli hemodiyaliz ünitesi, 20 box'lı fizik tedavi ünitesi, 12 müşahede yatağı gibi birçok bölüme sahip, röntgen, tomografi, diş röntgen gibi görüntüleme tetkiklerinin yapılacağı gibi modern, donanımlı bir hastane olarak faaliyete geçirildi. Ayrıca binada kapalı, yarı açık ve açık olmak üzere 200 araç kapasiteli 3 otopark bulunuyor.