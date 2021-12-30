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Son dakika haberleri... Bursa'da kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

Son dakika haberleri... Bursa'da kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu
AA / Osman Sak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'ndeki evinden 28 Aralık'ta öğle saatlerinde ayrılan ve geri dönmeyen Yakup Oruç'u (70) arama çalışmalarına, jandarma ekipleri, AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri katıldı.

İz takip köpeği ve drone ile yürütülen arama çalışmalarda, Oruç'un cansız bedeni Büyükorhan Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahallenin yakınından geçen Emet Çayı kenarında bulundu.

Yakup Oruç'un bir dönem Osmanlar Mahallesi'nde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

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AA / Osman Sak - Son Dakika Haberleri

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