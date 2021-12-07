Son dakika haberleri! Burdur'da trenin çarptığı kadın öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Burdur'da trenin çarptığı kadın öldü

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Burdur'da trenin çarptığı kadın öldü

Bir son dakika haberine göre Burdur'da yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

BURDUR (AA) - Burdur'da yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Menderes Mahallesi'ndeki demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen 35-40 yaşlarında kadına yük treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri! Burdur'da trenin çarptığı kadın öldü

Son dakika haberleri! Burdur'da trenin çarptığı kadın öldü

Son dakika haberleri! Burdur'da trenin çarptığı kadın öldü

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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