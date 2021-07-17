Son dakika haberleri: BURDUR'DA KAZA: 2 YARALI
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Son dakika haberleri: BURDUR'DA KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BURDUR'da kazada savrularak şarampole yuvarlanan triportörde sıkışan 2 kişi yaralandı.

BURDUR'da kazada savrularak şarampole yuvarlanan triportörde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Karamanlı karayolu Akyaka köyü kavşağında dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen traktör Burdur'dan Karamanlı yönüne giden Ömer Onar (37) yönetimindeki 15 KD 934 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil aynı yönde ilerleyen Ahmet Taşdemir'in (44) kullandığı 'triportör' diye bilinen 3 tekerlekli nakliye aracına çarptı. Savrularak şarampole yuvarlanan triportörde sürücü Ahmet Taşdemir ile yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Demir (25) sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Jandarma ve polis kazaya neden olan traktörün sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: BURDUR'DA KAZA: 2 YARALI
Son dakika haberleri: BURDUR'DA KAZA: 2 YARALI
Son dakika haberleri: BURDUR'DA KAZA: 2 YARALI
Son dakika haberleri: BURDUR'DA KAZA: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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