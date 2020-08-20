Son dakika haberleri! Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
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Son dakika haberleri! Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek

Son dakika haberi... BURSA'da, çalışırken 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisi Habib Çaylı'nın (57) kredi borcu için sanatçılar harekete geçti.

Son dakika haberleri! Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
20.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:50

BURSA'da, çalışırken 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisi Habib Çaylı'nın (57) kredi borcu için sanatçılar harekete geçti. Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli, Çaylı'nın 35 bin liralık kredi borcunu ödeme sözü verdi.

Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Habib Çaylı, geçen hafta sabah saatlerinde temizlik yaparken çöp konteynerinin yakınında siyah bir torba buldu. Torbanın içinde çöp olduğunu düşünen Çaylı, eline aldığı poşeti açınca içinde para olduğunu gördü. Durumu hemen amirlerine bildiren Çaylı, bulduğu parayı müdürüyle birlikte Çekirge Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Parayı polise teslim eden Çaylı, sahibinin bulunmasını istedi. Torbada 110 bin lira olduğunu belirleyen polis ekipleri, sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

'BORCUMA RAĞMEN PARAYI TESLİM ETTİM'İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olduğu belirtilen Çaylı, "Ben o gün yola çıktım. Yolu temizlerken baktım orada siyah bir torba var. Torbayı aldım elime, çöp diye atacaktım. Sonra içini açıp baktım ve para olduğunu gördüm. Durumu hemen çavuşuma bildirdim ve onunla birlikte karakola giderek bu parayı teslim ettim. 2 ayrı bankadan kredi çektim. Ben bu parayı bulup, polise götürdüğüm için sevindim. Belki de paranın sahibi arabasını sattı, belki ev alacak, belki ihtiyaç sahibi biri diye düşündüm. İnşallah paranın sahibi bulunacak ve bulununca da kendisiyle görüşmek, tanışmak isterim. Borcuma rağmen bu parayı teslim ettim, çünkü haram para istemiyorum. Haram para kursağımdan geçmesin. Helal para istiyorum, ekmeğimin peşindeyim" dedi.KREDİ BORCU SANATÇILAR TARAFINDAN ÖDENECEKYaşanan bu gelişmenin ardından Alişan ve Demet Akalın, bir televizyondaki sabah programında temizlik işçisi Habib Çaylı'yı konuk etti. İki şarkıcı, Çaylı'nın iki bankaya toplam 35 bin lira kredi borcunu öğrendikten sonra harekete geçerek, borçlarını karşılayacaklarını söyledi. Programın konuğu olan bir diğer şarkıcı Mustafa Ceceli de destek sözü vererek, "Dünya, senin gibi iyi kalpli insanlar sayesinde ayakta duruyor. Yapmış olduğun şey hem bizlere hem de yeni nesle çok büyük bir örnek. Haram para yemem demişsin, bunu da ispatlamış ve kanıtlamışsın. Dileriz ki gizliden açıktan buna yönelen insanlara da ders olur. Ben de Demet ve Alişan'ın pastasına katkı sağlamak isterim, o yüzden Allah senden razı olsun" dedi.

Programda ayrıca Çaylı'nın kredi borcunun hafta sonu ödeneceği kaydedilirken, aynı zamanda çocuk odası ve giysi dolabı ihtiyacının da giderileceğinin sözü verildi.


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Kaynak: DHA

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