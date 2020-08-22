Son dakika haberleri | Bu köy doğa harikası gölüyle dikkat çekiyor Son dakika haberi: Bu köy doğa harikası gölüyle dikkat çekiyor Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyü içinde bulunan göl doğal güzelliği ile görenlerin ilgisini çekiyor Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyü içinde bulunan göl doğal güzelliği ile görenlerin ilgisini çekiyor.

Bu köy doğa harikası gölüyle dikkat çekiyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyü içinde bulunan göl doğal güzelliği ile görenlerin ilgisini çekiyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyü içinde bulunan göl doğal güzelliği ile görenlerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ın Zara ilçesine uzaklığı yaklaşık 50 kilometre olan Gölbaşı köyü, içerisinde bulundurduğu göl ile adından söz ettiriyor. Köyün içinde doğal oluşan göl görenlerin ilgisini çekiyor. Doğa harikası olan göl içerisinde bulunan kamışlar ise zaman zaman rüzgarın estiği tarafa doğru hareket ediyor. Bakımsız ve gizli kalmış gölü oldukça az sayıda doğasever biliyor. Köylüler gölün içinin temizlenmesini ve çevresinin düzenlenmesini istiyor.

"Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor"

Köy sakini İbrahim Vural, gölün içerisindeki kamışların rüzgara göre hareket ettiğini belirterek, " Gölün eski durumunda suyu daha yüksekti. Açtılar önünü suyu azaldı. Göl sonradan olma önceden göl yoktu. Bu göl Bizans'tan sonra olma. Şuan pislik içinde, bakım yok. Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor. Devamlı gidip geliyor. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar. Göl ilgimizi çekiyor ama bakım yok. Göl biraz derin. Aşağı yukarı 40-50 metre derinliği var. Göl hafif dolsa burada balık tesisi olabilir. İçerisinde canlı yaşamıyor" dedi.

Kaynak: İHA