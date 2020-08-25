Son dakika haberleri: Bu da maske trendi, renkli maskeler çocuklar ve yetişkinler için üretiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Bu da maske trendi, renkli maskeler çocuklar ve yetişkinler için üretiliyor

Son dakika gündem haberi... Bu da maske trendi, renkli maskeler çocuklar ve yetişkinler için üretiliyor Korona virüsü(Kovid-19) karşı takılan maskelerde yeni bir trend oluştu.

25.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:22

Bu da maske trendi, renkli maskeler çocuklar ve yetişkinler için üretiliyor

SAMSUN - Korona virüsü(Kovid-19) karşı takılan maskelerde yeni bir trend oluştu.

Samsun Mesleki Eğitim Merkezinde bulunan usta öğreticiler ve öğrenciler okullardan gelen talepler üzerine logolu maske üretiyor. Ayrıca her yaştan vatandaşlar içinde renkli ve motifli maskeler üreten merkez seri üretime geçti.

Korona virüs nedeniyle okulların açılması belirsizliğini sürdürürken Samsun'da bulunan bazı okullardan gelen talepler üzerine Mesleki Eğitim Merkezi okullara özel hijyenik ve logolu maske üretmeye başladı. Yüzlerce logolu maske üreten Samsun Mesleki Eğitim Merkezi ayrıca kişinin isteklerine göre işlemeli, boncuklu, motifli hijyenik maskeler üretiyor.

İlk önceliklerinin sağlık olduğunu ifade eden Mesleki Eğitim Merkezinde Usta Öğretici olan Pınar Arslan, "Pandemi süreci başlar başlamaz bizde maske dikimine başladık. Önce ilk olarak cerrahi maske yaptık. Sonrasında kişiye özel maske yaptık. Okullardan siparişler geldi. Onlarla çalışıyoruz. Bir tane şehir dışından özel okuldan talep geldi. Onlar ile görüşeceğiz. Sokağa çıkma yasağı hariç her gün bu atölyede maske ürettik. Samsun içerisinde ayrıca şehir dışında da bir çok yere gönderdik. Genellikle yumuşak olduğu için bebek nevresimlerini tercih ediyoruz. Haziran döneminde okullardan fazla talep geldi. Eylül dönemine hazırlık olsun diye. Yüzlerce maske ürettik" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Bu da maske trendi, renkli maskeler çocuklar ve yetişkinler için üretiliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş 3. Sayfa
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek Ekonomi
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı
Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sezen Aksu Oğuzhan Koç
Spor Gökhan Gönül Ronald Koeman Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bu da maske trendi, renkli maskeler çocuklar ve yetişkinler için üretiliyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:22:36. #1.15#
title