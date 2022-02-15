Son dakika gündem: Çıkan yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü
AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Bolu'da çalışır durumda bırakılan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BOLU (AA) - Bolu'da çalışır durumda bırakılan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Köroğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta çocuklarını okula götürmek isteyen İsmail U, 14 BP 116 plakalı otomobilini evinin önünde çalışır halde bıraktı.
Aracının motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü, Bolu Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, aracın motor bölümü hasar gördü.