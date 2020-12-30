Son dakika haberleri: Bolivya, Rusya'dan 5 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı alacak
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Son dakika haberleri: Bolivya, Rusya'dan 5 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı alacak

30.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:52
Son dakika haberleri: Bolivya, Rusya'dan 5 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı alacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre BUENOS Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'den 5 milyon dozdan fazla alacaklarını açıkladı.

BUENOS Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'den 5 milyon dozdan fazla alacaklarını açıkladı.

Arce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sputnik V'nin etkili ve güvenli olduğunu, ülkesinin bu aşıdan 5,2 milyon doz alacağını ve Covax programı ile Bolivya nüfusunun yüzde 80'i için aşıya sahip olacaklarını belirtti.

Aşılamanın ücretsiz olacağını ifade eden Arce, halkın en savunmasız kesimi için olan aşıların ülkeye ocaktan itibaren gelmeye başlayacağını ve sevkiyatların mayısa kadar süreceğini vurguladı.

Nüfusu 12 milyona yaklaşan Bolivya'da, 9 bin 135 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 156 bin 887 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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