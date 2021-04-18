Son dakika haberleri: Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberleri: Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 12 odalı sığınakta yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 12 odalı sığınakta yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine 17 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021-11" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda tespit edilen 12 odalı sığınakta, 10 büyük tüp, küçük tüp, 4 büyük pil, akü, çok miktarda yaşam, giyim, mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Nikos Dendias Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:04:59. #1.14#

title