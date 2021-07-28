Son dakika... Bilecik'te makilik alanda yangın
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Son dakika... Bilecik'te makilik alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bilecik'te makilik alanda yangın -Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın park halindeki kamyona sıçramadan söndürüldü Bilecik'te makilik bir alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, alevler park halindeki bir kamyona sıçramadan zamanında müdahale ile söndürüldü.

Bilecik'te makilik alanda yangın

-Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın park halindeki kamyona sıçramadan söndürüldü

BİLECİK - Bilecik'te makilik bir alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, alevler park halindeki bir kamyona sıçramadan zamanında müdahale ile söndürüldü.

Bilecik merkez Osmangazi Mahallesindeki makilik alan henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye başlarken, park halindeki bir kamyon alevler arasında kaldı. Çevredekiler hemen sahibine ulaşarak kamyon sürücü olay yerine çağırdılar. Alevlere Bilecik Belediyesine ait itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri anında müdahale etti. Alevler araca sıçramadan kontrol altına alınırken, olay yerine gelen sürücü aracını çekmesi ile ekipler soğutma işlemine geçti. Yangın yaklaşık 1 saatlik uğraş sonunca tamamen söndürüldü.

Son dakika... Bilecik'te makilik alanda yangın
Son dakika... Bilecik'te makilik alanda yangın
Son dakika... Bilecik'te makilik alanda yangın
Son dakika... Bilecik'te makilik alanda yangın
Son dakika... Bilecik'te makilik alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nadir Korkmaz

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