Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi
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Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi

27.11.2020 09:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:53

Adana'da bir şahıs, tarım arazisiyle ilgili anlaşmazlığa düştüğü çiftçiyi arkadaşlarıyla birlikte kaçırdı. Çiftçiyi bilardo sopasıyla saatlerce dövdükten sonra yemek molası verip darbetmeye devam eden saldırganlar talihsiz adamın başını suya sokarak işkence yaptı. Hastane önüne bıraktıkları çiftçi yaşamını yitirirken, saldırganlar yakalandı.

22 Kasım günü Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, çiftçilik yapan Cihat Ercan (49), tarım arazisini Eren Yiğit'e 60 bin lira karşılığında kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen tarlayı kullanması için vermeyince Yiğit, parasını geri istedi.

BİLARDO SOPASIYLA DÖVDÜLER

Ercan parayı da tarlayı da vermeyince Yiğit, arkadaşlarıyla Ercan'ın evine gitti. Yiğit, sabah saatlerinde evden aldıkları Ercan'ı Adana'da bir portakal bahçesine getirdi. Ercan'ın elini ayağını bağlayan şahıslar yanlarında getirdikleri bilardo sopalarıyla parayı vermesi için onu dövmeye başladı.

Böyle işkence görülmedi! Bilardo sopasıyla dövüp, başını suya soktular

AİLESİ JANDARMAYA BAŞVURDU

Vücudunun her tarafına sopa darbesi alan Ercan kendinden geçti. Bu arada Ercan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Ercan'ın Adana'ya kaçırıldığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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DİNLENE DİNLENE DÖVDÜLER

Bu arada zanlılar yakalanmamak için Ercan'ı başka bir bahçeye götürerek dövmeye devam ettiler. Öğlen olunca zanlılar acıkıp şehir merkezine gelip yemek alarak tekrar bahçeye döndü. Zanlılar yemek molası verdikten sonra Ercan'ı dövmeye devam etti.

BAŞINI SUYA SOKTULAR

Zanlıların bilardo sopalı işkenceyle de yetinmeyerek Ercan'ın başını suya sokup dakikalarca işkence yaptı. Bu arada cinayet dedektifleri Ercan'ın bulunması için yaptığı çalışmada onu kaçıranlar arasında olduğu öne sürülen Umut Y.'yi yakaladı. Polis Umut Y.'yi çapraz sorguya alarak Ercan'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.

HASTANE ÖNÜNE BIRAKILDI

Bu arada olay günü saat 18.00 sıralarında kentteki özel bir hastanenin önüne bırakılan yaralı bir kişinin, saat 23.00 sıralarında hayatını kaybettiğini ve bu kişinin Cihat Ercan olduğunu belirledi. Bunun üzerine cinayet dedektifleri Umut Y.'nin sorgusunu derinleştirdiğinde Cihat Ercan'ı, Eren Yiğit kardeşi Umut Y., Zeynel Abidin A., Edip E., Zahir S., Serdal Ş. ve Murat S. tarafından kaçırılıp darbettiği belirlendi. Polis hemen bu zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra zanlıları yakaladı.

Böyle işkence görülmedi! Bilardo sopasıyla dövüp, başını suya soktular

SIRTINDA İKİ BİLARDO SOPASI KIRMIŞLAR

Polisin çalışması sonucu Cihat Ercan'ın evinden kaçırıldıktan sonra Adana'daki bir bahçe evine getirildiği ve burada işkence edildiği ortaya çıktı. Ercan'ın elleri ve ayakları bağlanarak bilardo sopalarıyla darbedildiği, başının suya sokulduğu öğrenildi. Şüphelilerden Eren Yiğit'in, Ercan'ın sırtında iki bilardo sopası kırdığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Eren Yiğit'in, ifadesinde, öldürmek istemediklerini, paralarını almak için korkutmak amacıyla Ercan'ı darbettiklerini söylediği iddia edildi.

6 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Murat S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Cihat Ercan Tarsus ilçesinde toprağa verilirken, ön otopsi raporunda kafatasında, yüzünde ve vücudunda çok sayıda darbeye bağlı kırık belirlenirken, ciğerinde de çok miktarda su olduğu tespit edildi.

Böyle işkence görülmedi! Bilardo sopasıyla dövüp, başını suya soktular
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
GÜLCE: herşey adanada oluyor
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