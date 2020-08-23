Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
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Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 180 kişi hayatını kaybetti, 6 bin kişi de yaralandı. Patlamanın ardından göçük altında kalan hayvanları kurtarma çalışması da devam ediyor.

23.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:26

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 180 kişi hayatını kaybetti, 6 bin kişi de yaralandı. Kent genelinde 10 ila 15 milyar dolar maddi hasar meydana geldi. Ancak patlamadan sadece insanlar ve yapılar değil, evcil hayvanlar ve sokak hayvanları da etkilendi. Patlama gecesinden beri çalışmalarını sürdüren Animals Lebanon, patlama sonrası korkup kaçan ve enkaz altında kalan hayvanları kurtarıyor. Ayrıca evcil hayvanları da sahipleriyle buluşturuyor.

HAYVANLARI DA DERİNDEN ETKİLEDİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yıkıcı etkisi ve yaşattığı şok devam ederken; Beyrut halkı yaralarını sarmaya çalışıyor. 180 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin kişinin yaralandığı ve kent genelinde 10 ila 15 milyar dolar maddi hasarın meydana geldiği patlama, sadece insanları değil hayvanları da derinden etkiledi. Beyrut'ta patlama sonrası birçok hayvan ya korkarak kaçtı ya da enkaz altında kaldı. Animals Lebanon'ın zor durumda kalan bu hayvanları kurtarma çabaları patlamanın yaşandığı ilk günden beri sürüyor. Kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ise Demirören Haber Ajansı'na ile paylaşıldı. Animals Lebanon kuruluşunun yöneticilerinden Jason Mier ve Maggie Shaarawi, yaptıkları çalışmaların yanı sıra hayvanların kurtarılması ve sahiplerine ulaştırılma sürecini anlattı.

PATLAMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ GÜNDEN BERİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Korkunç patlamanın yaşandığı gün çalışmalara başladıklarını dile getiren Jason Mier, Şu ana kadar birkaç hafta geçti. Yüzlerce hayvana yardım ettik. Yüzlerce kayıp hayvanı da sahipleriyle buluşturduk. Şu anda 50-60 kadar hayvan da bizim himayemiz altında ve onları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca patlamadan etkilenen, yaralanan, evlerini kaybeden hayvan sahiplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayvanlar için yiyecek ve diğer malzemeleri temin etmeye çalışıyoruz dedi.

YAŞANAN TRAJEDİ BİZİ ZOR DURUMA SOKTU

Mier, patlamadan önce Lübnan'ın ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, Patlamadan önce Lübnan'da yaşanan ekonomik problemler vardı. Patlamayla birlikte yaşanan trajedi ve maddi hasar bizi gerçekten çok zor duruma soktu. Dolayısıyla, hayvanlar için finansal yardıma ihtiyacımız oluyor. Patlama sonrası ilk olarak ekibimizi kontrol ettik. Herkesin hayatta olduğundan emin olduktan sonra hayvanlar için mücadele etmeye başladık. Birçoğunu kurtararak veterinerlere götürüp, tedavi görmelerini ve yaralarını sarmaya çalıştık. Ancak dediğim gibi hayvanları barındırmak için ciddi finansal ihtiyaçlarımız var. Hayvanlar için medikal harcamalar, taşımacılık harcamaları ve diğer ekipmanları almamız gerekiyor. Ancak bizimle iletişim kuran herkese yardım etmeye çalışıyoruz dedi.

ÇOK FAZLA GÖNÜLLÜ BİZE KATILDI

Animals Lebanon'da yönetici yardımcısı olan Maggie Shaarawi, patlamanın gerçekleştiği gün 20 kişi olduklarını ve bu ekibi ikiye böldüklerini ifade etti. Ekiplerden birinin hayvanları kurtarma, diğer ekibin ise hayvanların toplanması ve barındırılması çalışmalarıyla ilgilendiğini belirten Shaarawi şöyle devam etti:

Patlamanın gerçekleştiği gece çok fazla yapabileceğimiz bir şey yoktu. Her yer toz dumandı ve insanlar hala cansız bedenleri çıkarmaya çalışıyordu. Bir sonraki günün sabahını bekledik. Tüm ekipmanlarımızı toplayarak patlama bölgesine indik. Çok sayıda hayvan patlama sonucu korkarak kaçmıştı. Gerçekten çok zor bir durumdu. Evlerin kapıları, pencereleri kırılmıştı, çatılar çökmüştü. Evcil hayvanlar bu nedenlerle kaybolmuş ya da enkaz altında kalmıştı. Sosyal medyadan yardım istedik ve yardım edebilecek herkesi çağırdık. Çok fazla insan bize katıldı. Patlama bölgesine yakın bir yerde acil durum çadırı kurduk ve kurtarılan hayvanları buralara taşıdık. Tıbbi yardıma ihtiyacı olan hayvanları da veterinerlere taşıdık. Ekiplerimiz arasında motosikletliler var. Bu kişiler gönüllü ve daha önce tanımadığımız insanlar. Motosikletli ekipler benim favorim, çünkü patlamaya yakın bölgelere araçlar giremiyordu.

Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor

Kaynak: DHA

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