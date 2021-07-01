Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz kabul edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz kabul edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Oğuzhan A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik yaptığı itirazı karara bağladı.

İtirazı kabul eden hakimlik, şüpheli Oğuzhan A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Beykoz'da 21 Haziran'da gündüz vakti üstü çıplak halde elinde sopa ile İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen şüpheli Oğuzhan A. (36) burada oturan kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat'ı defalarca vurarak darbetmişti.

Şüpheli Oğuzhan A. bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş'a da saldırmıştı.

Müştekilerin olayın ardından şikayetçi olması üzerine Oğuzhan A. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Oğuzhan A'nın yapılan sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "yağma", "hayvan hırsızlığı" gibi suçlardan toplam 24 suç kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Oğuzhan A, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Oğuzhan A, olay günü sahte içki içtiğini, kendisini çok fazla etkilediğini, müşteki Hasan Polat'ın yanına sigara istemeye gittiğini, ondan sonra ne yaptığını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği ifade edilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamında yapılan incelemede tutuklama talebinin ölçüsüz olacağı, istenilen hukuki faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanabileceği gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebinin reddine karar vermişti.

Hakimlik, şüpheli Oğuzhan A'nın soruşturma tamamlanıncaya kadar "ikametgahının bulunduğu konutunu terk etmemek" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Bu karara karşı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu.

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi
Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi
Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu
Spor Arda Turan Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:15:30. #1.15#

title