Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada

08.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:34
Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada

Son dakika haberler: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Beykoz'da bir kişinin elindeki çekiçle yol üzerindeki ATM'lere saldırarak zarar verme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA  Beykoz'da bir kişinin elindeki çekiçle yol üzerindeki ATM'lere saldırarak zarar verme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

Beykoz Kavacık'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, eline aldığı çekiçle yol üzerindeki 5 ATM'ye vurarak zarar verdi. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Para çekmeye gelen bir kişi, "Yukarıda spor merkezinde çalışıyoruz. Geldik para çekelim dedik ATM'leri bu halde gördük. Akli dengesi yerinde değil adamın galiba. Duyduğuma göre polis almış kendisini. Para çekeceğiz mağdur kaldık" dedi. Öte yandan o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 


Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada
Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada
Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada
Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada
Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada
Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada
Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Engelli çocuklar, Beykoz'da ata binerek eğlendi
Son dakika haberleri: Engelli çocuklar, Beykoz'da ata binerek eğlendi
Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR - Polise gidip bir iş yerinden hırsızlık yaptığını ve ATM'lere zarar verdiğini itiraf etti
Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR - Polise gidip bir iş yerinden hırsızlık yaptığını ve ATM'lere zarar verdiğini itiraf etti
Son dakika: Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Son dakika: Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Haluk Bilginer Oktay Kaynarca
Spor Sörloth Sinan Gümüş Mbaye Diagne Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:34:01. #1.14#
title