Son dakika haberleri... Beyaz Saray önünde yaşanan arbedeye polis müdahale etti
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Son dakika haberleri... Beyaz Saray önünde yaşanan arbedeye polis müdahale etti

04.11.2020 07:56 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:03

Son dakika haberler: ABD'de bugün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray önünde karşıt görüşlü protestocular arasında arbede yaşandı.

ABD'de bugün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray önünde karşıt görüşlü protestocular arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında polis ekipleri olaylara müdahale ederek protestoculardan bazılarını göz altına aldı.

Son dakika haberleri... Beyaz Saray önünde yaşanan arbedeye polis müdahale etti
Son dakika haberleri... Beyaz Saray önünde yaşanan arbedeye polis müdahale etti
Son dakika haberleri... Beyaz Saray önünde yaşanan arbedeye polis müdahale etti
Son dakika haberleri... Beyaz Saray önünde yaşanan arbedeye polis müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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