Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da, Mert Kaplan'ın (33) trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ait anlar, güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı.

Bayrampaşa'da, Mert Kaplan'ın (33) trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ait anlar, güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 6 Mayıs'ta 23.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde bozulan bir motosikleti tamir eden Mert Kaplan, yanından hızla geçen otomobil sürücüsünü uyardı.

Kendisine gösterilen tepki üzerine duran otomobil sürücüsü Aytekin Ö. ile Kaplan arasında tartışma çıktı.

Sürücü Aytekin Ö. yanındaki bıçakla Kaplan'ı elinden ve göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçtı. O esnada olay yerinden geçen bir ambulansı durduran Kaplan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamera kayıtlarında, Mert Kaplan ve beraberindeki motosikletli bir kurye ile otomobil sürücüsü Aytekin Ö.'nün tartıştığı, Aytekin Ö.'nün bıçakla Kaplan'ı yaralayıp olay yerinden kaçtığı, Kaplan'ın ayakta ve o esnada olay yerinden geçen bir ambulansı kendisinin durdurduğu anlar görülüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, firari cinayet zanlısı Aytekin Ö.'yü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Mert Kaplan'ın bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, olay yerine kardeşine ait restorandaki kuryelerin kullandığı motosikletin bozulması üzerine kendisinden yardım istenmesi üzerine gittiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış