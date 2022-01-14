Son dakika haberleri! Başkan Yüksel, Gönül Belediyeciliği İstişare Toplantısı'na katıldı

EDİRNE (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Gönül Belediyeciliği Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Edirne'nin Havsa ilçesine gitti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Havsa Belediye Başkanı Av. Aydın Balkan'ın davetlisi olarak Trakya Gönül Belediyeciliği Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Edirne'nin Havsa ilçesine gitti.

Toplantıda Trakya'da görev yapan ve Gönül Belediyeciliği Hizmet Anlayışını temsil eden belediye başkanları ile bir araya gelen Başkan Yüksel, Trakya'nın gelişimine katkı verecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Süleymanpaşa'da gerçekleştirilen ve hayata geçirilmesi planlanan belediye yatırımları ve projeleri ile ilgili bilgilendirmede bulunan Yüksel, Havsa Belediye Başkanı Balkan'dan da ilçede yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Trakya'nın Gönül Belediyeciliği Belediye Başkanlarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısı için bu ay Havsa'da buluştuk. Havsa Belediye Başkanımız Av. Aydın Balkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, mevkidaşlarımızla şehirlerimizin gelişimi ve hizmetlerimize yönelik bilgi alışverişinde bulunarak, ortak kullanabileceğimiz projelerimizi değerlendirdik. Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ