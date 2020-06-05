Son dakika haberleri... Başkan Yılmaz: Kimseler için değil herkes için çalışıyoruz
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Son dakika haberleri... Başkan Yılmaz: Kimseler için değil herkes için çalışıyoruz

Son dakika haberleri: Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediyeye ait yerlerde olan kafe, salon ve otopark gibi işletmelerle ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberleri... Başkan Yılmaz: Kimseler için değil herkes için çalışıyoruz
05.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:41

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediyeye ait yerlerde olan kafe, salon ve otopark gibi işletmelerle ilgili açıklama yaptı. Belediye bünyesinde İşletmeler ve İştirakler Şefliği oluşturulduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Silivri'de yaşayan her çocuğumuz eğitim süreci sonrasında, en az bir müzik aletini kullanabilmeli, en az bir yabancı dili konuşabilmeli ve lisanslı olarak bir sporu yapması' gerektiğine olan inancımı, bir hedef olarak ortaya koyduğum ve paylaştığım herkesin malumudur. Bu inancımı, seçilmiş olduğum Belediye Başkanlığı görevine başladığım andan itibaren mesai arkadaşlarımla birlikte hayata geçirmek için çalışıyor ve sağlam bir altyapı oluşturmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"DENETLENEBİLİR, ŞEFFAF VE ADİL BİR YÖNETİM VAAT EDİYORUZ"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Kütüphanesiz, Tiyatro Salonsuz, Bilgisayar Odasız Okul Kalmasın' sloganı ile yürüttüğümüz kampanyamız, atıl vaziyette olan belediyemize ait binalarda yaptığımız spor salonları, kapasite ve çeşitliliklerini artırdığımız kurslarımız, parklarda kullanılamaz durumdaki spor alanları ve aletlerini yenilemenin yanında yenilerini hizmete sunmamız, İstanbul'da yüzme havuzu olmayan tek ilçe olma özelliğimizi sona erdirecek" dedi ve ekledi:  

 "Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatımızın başlamış olması, amatör spor kulüplerimize sağladığımız destekler, bu idealimizin pratiğe yansıtılmasının örneklerinden bazılarıdır.  Silivri Belediyesi olarak bu hedeflere ulaşabilmemizin en başta gelen unsurlarından birisi belki de en önemlisi, var olan kıt kaynakların yönetilmesidir. Bunun ön şartı da israfı önlemek ve tasarrufları en verimli şekilde kullanmaktır. Denetlenebilir, şeffaf ve adil bir anlayış ile yönetmeyi vaat ettiğimiz Silivri Belediyesi'nde, almış olduğumuz tedbirler ve uygulamalar neticesinde, belediyemiz tarafından yürütülen bir kısım hizmetlerin daha uygun bedeller ile yaptırıldığı, çeşitli ihmaller neticesinde kayıp-kaçak niteliğindeki gelirlerin tahsil edilmeye başlanması ile belediye gelirlerimizin artırıldığı, buralardan sağlanan kaynaklarla borçlarımızın ödenebildiği ve hizmetlerimiz için kullanılma imkanının sağlanmış olduğu kamuoyumuzca bilinmektedir.

Bilahare yenilerini de ekleyeceğimiz, tarihi dokusuna sadık kalınarak yenilenen Kale Park ve Boğluca Deresi Kısa Köprü yakınındaki Vakkas Kafe, sosyal amaçları öncelikli olmak üzere yakında halkımıza hizmet vermeye başlayacaklardır. Aynı zamanda Ekonomik, verimli ve daha güvenli bir anlayışla işletilecek olan bu yerlerden elde edilecek gelirlerle, başta altyapı birimleriyle birlikte Silivrispor olmak üzere ilçemizdeki Amatör Spor Kulüplerimize var olan desteklerimizi sürdüreceğiz. Hizmetlerimiz "kimseler" için değil "herkes için" olmaya devam edecektir" 

Silivri'de otopark sorununun giderilmesi için 250 araç kapasiteli açık otopark ile yapımı tamamlanacak diğer otoparklarla birlikte kiralanmış ve süreleri dolmuş alanların işletmelerinin Silivri İşletmeler ve İştirakler Şefliği tarafından çalıştırılacağı da belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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