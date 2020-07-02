Son dakika haberleri | Başkan Günel'in yıllık faaliyet raporu onaylandı
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Son dakika haberleri | Başkan Günel'in yıllık faaliyet raporu onaylandı

Son dakika haberi: Tüm dünyayı insan sağlığı kadar ekonomik olarak da tehdit altına alan ve zarara uğratan korona virüs sürecinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den esnafı sevindirecek haber Temmuz ayı meclisinde geldi.

Son dakika haberleri | Başkan Günel'in yıllık faaliyet raporu onaylandı
02.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:36

Tüm dünyayı insan sağlığı kadar ekonomik olarak da tehdit altına alan ve zarara uğratan korona virüs sürecinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den esnafı sevindirecek haber Temmuz ayı meclisinde geldi.

7 Nisan tarihinden sonra ilk kez toplanan Kuşadası Belediye Meclisinde önemli kararlara imza atıldı. Her türlü zor koşula ve maddi zorluklara rağmen Kuşadası Belediye sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermedi. Bu arada, toplantıda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 2019 yılı faaliyet raporu oylandı ve meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Kuşadası Belediyesi'nden salgınla mücadele

Korona virüsle mücadele sürecinde aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, esnafın yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Pandemi sürecinde iş yerlerini açamayan kiracılarından ve tezgahlarını açamayan pazar yeri esnafından söz konusu döneme ilişkin kira bedeli almama kararı alan Kuşadası Belediyesi, işletmesini kendisinin yaptığı pazar yerlerinde bulunan tezgahların ücretlerine ise zam yapmadı.

Pandemi nedeniyle 7 Nisan'dan bu yana yapılamayan Kuşadası Belediye Meclis Toplantısı, yoğun bir gündemle Kervansaray'da gerçekleşti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında bir araya gelen Kuşadası Belediye Meclisi önemli kararlar aldı. Yapılan gizli oylama ile Encümen üyeliğine Funda Şenol, Seyfi Seyhan Suvarı ve Oğuzhan Turan'ın seçildiği toplantıda ihtisas komisyonları ile üye olunan birliklerin üyelerinin seçimi de yapıldı. Toplantıda ayrıca 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı, 2019 Yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporu ve 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edilirken Kuşadası Belediyesi'nin bir yıllık faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde alınan en önemli karar, pazar esnafı ve belediyenin kiracıları ile ilgili oldu. Pandemi sürecinde dükkanlarını ve tezgahlarını açamadığı için ekonomik olarak sorun yaşayan esnafı rahatlatmak amacıyla alınan karara göre, Davutlar Kapalı Pazar Yeri, Güzelçamlı Gece Pazarı ve diğer semt pazarlarında bulunan tezgah ücretlerine zam yapılmazken Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde ise işletmeci firma ile varılan mutabakatla sözleşmede belirtilen oranın yarısı kadar zam yapılacak. Öte yandan pandemi sürecinde tezgahlarını açamayan pazar esnafı ile iş yerlerini açamayan belediye kiracılarından söz konusu döneme ilişkin kira bedeli alınmayacak.

Esnafı rahatlatacak kararlar

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının bütün sektörleri olumsuz etkilediğini belirterek "Kentimizin bu süreci en az zararla atlatması için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar desteğe ihtiyaç duyan hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Pandemi sürecinde işyerlerini ve tezgahlarını kapatmak durumunda kalan kiracılarımızı ve pazar esnafımızı rahatlatmak adına söz konusu döneme ilişkin kira bedeli almamanın uygun olacağına karar verdik. Bu da yaklaşık olarak 2 milyon 88 bin TL'lik bir gelirden vazgeçmemiz anlamına geliyor. Ancak bu durum bütçe dengelerimizi bozmayacak" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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