Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi

Son dakika haberlerine göre Şeyhbayram mahallesinde gerçekleşen değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizle bir ve beraber hareket ederek ilçemizin her mahallesini güzelleştiriyoruz" dedi.

Şeyhbayram mahallesinde gerçekleşen değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizle bir ve beraber hareket ederek ilçemizin her mahallesini güzelleştiriyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli ve muhtarlarla birlikte kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme, sıcak asfalt serimi ve aydınlatma çalışmalarını inceledi.

Şeyhbayram Mahalle Muhtarı Mustafa Canberk ile Zaviye Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş, mahallelerinde gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

"Başkanımızı seviyoruz ve destekliyoruz"

Mahallede yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik eden Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, " Akademik kariyeri olan Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Mehmet Çınar Başkanımızın Malatya'mızın güzelleşmesine, kentimizin en büyük mahallelerinden olan Şeyhbayram ve Zaviye mahallelerimizin daha güzel hale getirilmesi hususunda gösterdiği özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Mahalle sakinlerimiz memnun, Vakıf olarak ta Başkanımızı canı gönülden kutluyoruz ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir ve beraber hareket ederek sağlam ve kalıcı yatırımların altına imza atıyoruz"

İnsan odaklı yatırımlarıyla Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarını güzelleştirip daha değerli hale getirmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bizler hemşerilerimizle bir ve beraber harekete diyoruz, insan odaklı hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla bir yandan ilçemizi baştan aşağıya inşa ederken diğer taraftan gönüller kazanıyoruz. Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanımız Sayın Hasan Meşeli'ye ve Mahalle Muhtarlarımıza çalışmalarımıza verdikleri güç ve destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi ' Bir Olacağız, İri Olacağız ve Diri Olacağız'. Bizler ilçemize bu düsturdan yola çıkarak hizmet ediyoruz. Zaviye mahallemizde ki Buhara Camimizin çevre düzenleme, aydınlatma, yeşillendirme ve caminin etrafını açmayla ilgili çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik, mahalle sakinlerimizde bu hizmetleri beğendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz camimizin etrafının açılıp daha ferah bir görüntüye kavuşmasından sonra yine bu bölgenin kaldırımlarını yenileme, kilit taşı döşeme ve yollarının daha konforlu ve akıcı hale gelmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Alt yapısı tamamlanan buradaki yolumuzu tam kaplamalı sıcak asfalt ile daha nezih bir görüntüye ulaştırdık. Bu çalışmaların neticesinde ilçemizin en kalabalık bölgelerinden olan Zaviye ve Şeyhbayram mahallelerimizde ki yaşam kalitesini yükseltmiş oluyoruz. Kaliteli yolları, modern yürüyüş yolları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleriyle bu bölgemizin hüviyetini değiştirdik. Çalışmalarımız esnasında hoşgörü, sabır ve anlayışını ekiplerimizden esirgemeyen mahalle sakinlerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri seven, güvenen hemşerilerimize ne yapsak azdır. Bizler titiz ve planlı çalışıyoruz, hizmetlerimizin sağlam, kaliteli ve kalıcılık seviyesinin güçlü olmasına büyük özen gösteriyoruz. Diğer yaşam alanlarımızda olduğu gibi Zaviye ve Şeyhbayram mahallelerimizde de gerçekleşen dönüşüm hizmetlerimizi uzun yıllar bölgemize hizmet edecek şekilde sağlam ve mukavemetli bir şekilde gerçeğe dönüştürdük. Kentimizi güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti göstermektedir. Bizler bir ve beraber hareket ederek daha güzel hizmetler ve yatırımların altına hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı