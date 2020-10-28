Son dakika haberleri | Başkan Çerçi Türkiye Kent Konseyleri Birliği'ni ağırladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi makamında Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı ve yönetimini konuk etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi makamında Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı ve yönetimini konuk etti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı ve yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'da bulunduklarını kaydeden Birlik Başkanı Mürsel Sabancı, kent konseylerinin şehir için önemine değinirken, konseylerin projelerini hayata geçirmesinde en büyük destekçilerinin belediye olduğunu söyledi. Bu anamda her zaman yanlarında olan Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Türkiye Kent Konseyleri Birliği yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çerçi ise, Yunusemre Kent Konseyi'ne ve ürettikleri projelere her zaman destek verdiklerini belirtti. Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve ekibinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü aktaran Başkan Çerçi, Arslan ve ekibini kutladı, birliğe de çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı