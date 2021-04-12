Son dakika haberleri | Balkanlar bu yıl da ramazana Kovid-19 gölgesinde girdi
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Son dakika haberleri | Balkanlar bu yıl da ramazana Kovid-19 gölgesinde girdi

Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Balkanlar bu yıl da ramazana Kovid-19 gölgesinde girdi

Son dakika haberlerine göre Müslüman nüfusun yoğun olduğu Batı Balkan ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da ramazanı tedbirlerle karşıladı.

Müslüman nüfusun yoğun olduğu Batı Balkan ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da ramazanı tedbirlerle karşıladı.

Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova gibi bölge ülkeleri, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle bu yıl da ramazanı buruk bir sevinçle karşıladı.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) yerel saatle 21.00'de başlayan kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle teravih namazı kılınmadı.

İslam Birliği'nden yapılan açıklamada teravih ve sabah namazlarının evde kılınması çağrısı yapılırken, sokağa çıkma yasağının 23.00 itibariyle başlatılması konusunda hükümete başvuruda bulunulduğu açıklandı.

Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise teravih namazları cemaatle kılınabilirken, Banja Luka'daki tarihi Ferhadije Camisi'nde Müslümanlar ilk teravih namazını sosyal mesafe ve maskeyle kıldı.

Bu arada, Bosna Hersek'te akşam ezanının okunmasıyla her yıl ramazan ayının gelişini haber veren top atışı bu yıl da yapıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide de teravih namazı sınırlı katılımla kılınırken, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi teravih namazını kılmak isteyen sınırlı sayıdaki Müslümanları ağırladı.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, cemaate ramazanda da aşı olmaları çağrısında bulunarak, aşılanmanın orucu bozmadığını vurguladı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde de teravih namazı sınırlı katılımla eda edildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Tabak Camisi'nde Müslümanlar, ilk teravih namazını kılmak için saf tuttu. Ülkedeki Müslümanlar, teravih namazını sınırlı sayıda kılabildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Yaşar Paşa Camisi de ilk teravih namazını kılmak için gelen sınırlı sayıdaki vatandaşlarla doldu. Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Müslümanlar teravih namazını maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak eda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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