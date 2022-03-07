Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti - Haberler

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Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki ailesini ziyaret ederek, "Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir.

OSMANİYE (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki ailesini ziyaret ederek, "Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzeren Osmaniye'ye giden Bakan Yanık, üniversite öğrenimi gördüğü Antalya'da uğradığı saldırı sonucu öldürülerek vücudu 13 parçaya ayrılan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesini ziyarette etti. Ailenin Kadirli ilçesindeki evlerine giden Yanık, anne Mezide ile baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı dileyerek, ailenin yanında olduklarını ve davayı takip ettiklerini belirtti.Bakan Yanık, ziyarete ilişkin "Canice katledilen kızımız Azra'nın ailesinin ziyaret ederek acılarını paylaştık. Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız. Kararlıyız" ifadelerini kullandı.


Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Azra Gülendam Haytaoğlu, Derya Yanık, Osmaniye, Antalya, Politika, Güncel, Haberler

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