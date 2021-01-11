Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:40

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Isparta'da da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve öğretmenler, Nazmiye Demirel İlköğretim oklu bahçesinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Yılmaz, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, törenin tüm il ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Okullar kapalı olsa da İstiklal Marşı'nı söyleyerek faaliyette olduklarını göstermek istediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti Açıklaması

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:44:34. #1.14#
title