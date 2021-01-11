Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Isparta'da da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve öğretmenler, Nazmiye Demirel İlköğretim oklu bahçesinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Yılmaz, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, törenin tüm il ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Okullar kapalı olsa da İstiklal Marşı'nı söyleyerek faaliyette olduklarını göstermek istediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen