Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mebar Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Türkiye Tanıtım Programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Türkiye Tanıtım Programı'nda konuştu.

Mebar Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Türkiye Tanıtım Programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Türkiye Tanıtım Programı'nda konuştu.

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Haberler
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