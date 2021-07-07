Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Son dakika gündem haberi... Mebar Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Türkiye Tanıtım Programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Türkiye Tanıtım Programı'nda konuştu.
Mebar Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Türkiye Tanıtım Programı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mebar Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Türkiye Tanıtım Programı'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay