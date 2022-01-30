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Bakan Pakdemirli göle ördek saldı

İhlas Haber Ajansı, Abdullah Çibir - Güncel
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- Bakan Pakdemirli göle ördek saldı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ'da hayvan beslemenin ardından Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - - Bakan Pakdemirli göle ördek saldı

BURSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ'da hayvan beslemenin ardından Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Uluabat Gölü'ne yaban ördeği saldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamaları için Bursa Uludağ Milli Parkı içinde yer alan Çobankaya mevkiinde doğaya yem bıraktı. Ardından Avrupa Leylek Köyü olan Eskikaraağaç Mahallesi'ne gelen Bakan Pakdemirli, burada Tahnit Sergi Salonu'nu gezdi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Uluabat Gölü'ne 50 adet yaban ördeği saldı.

Burada konuşma yapan Bakan Pakdemirli, "Sulak alanlar geçmişteki değeri bilinmemekle beraber, bataklık dediğimiz sulak alanların bir çoğu kurutulma yöntemine gidilmiştir. Halbuki gerçekten doğayı besleyen ve biyolojik çeşitkliliği besleyen önemli bir konumdadır. 1994 yılından itibaren RAMSAR Sözleşmesi'ne Türkiye taraf olmuştur. RAMSAR alanı dediğimiz yerler hem sulak alanlar, hem de bu alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalardır. Bugün Türkiye'de 14 tane RAMSAR alanımız var. Toplamda ise 94 tane koruma alanımız var. Bu toplam yaklaşık 1 milyon hektar alana tekabül etmektedir. Biz her zaman olduğu gibi ve daima yeşil alanlarımı tabiat alanlarımızı korumak için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli göle ördek saldı

Bakan Pakdemirli göle ördek saldı

Bakan Pakdemirli göle ördek saldı

Bakan Pakdemirli göle ördek saldı

Bakan Pakdemirli göle ördek saldı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Güncel

Bekir Pakdemirli, Uluabat Gölü, Karacabey, Bursa, Politika, Güncel, Haber

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