Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, AK Parti Gaziemir ilçe kongresine katıldı
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Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, AK Parti Gaziemir ilçe kongresine katıldı

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kongre alanına gelmesi Partililerle selamlaşması Partililerce hazırlanan videonun gösterilmesi Divan başkanının seçilmesi Divan başkanı Ahmet Özdemir'in konuşması Gaziemir İlçe başkanı Serdar Muçay'ın konuşması Milletvekili Necip Nasır'ın konuşması...

05.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kongre alanına gelmesi

Partililerle selamlaşması

Partililerce hazırlanan videonun gösterilmesi

Divan başkanının seçilmesi

Divan başkanı Ahmet Özdemir'in konuşması

Gaziemir İlçe başkanı Serdar Muçay'ın konuşması

Milletvekili Necip Nasır'ın konuşması

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin konuşması Bakan Pakdemirli, AK Parti Gaziemir 7. olağan kongresine katıldı

ANKARA - (AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Zihat Zeybekçi

AK Parti Gaziemir 7. olağan kongresine katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, AK Parti Gaziemir ilçe kongresine katıldı

Kaynak: AA

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