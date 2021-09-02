Son dakika haberleri... Bakan Koca'dan 'aşı' olmayanlara 6 Eylül hatırlatması
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Son dakika haberleri... Bakan Koca'dan 'aşı' olmayanlara 6 Eylül hatırlatması

Son dakika haberleri... Bakan Koca'dan 'aşı' olmayanlara 6 Eylül hatırlatması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca; aşı olmamış öğretmenler, okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül itibariyle PCR testi gerektiğini hatırlattı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca; aşı olmamış öğretmenler, okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül itibariyle PCR testi gerektiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test, Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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