Son dakika haberleri: Bakan Gül: FETÖ'vari anlayışın gerçekleşmemesi için hukukun tedbir alması görevdir

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden, insanlara kumpas kuran FETÖ'cü zihniyetin asla ama asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu FETÖ'vari anlayış ve uygulamaların hiçbir zaman gerçekleşmemesi yönünde hukukun gerekli tedbirleri alması en esaslı görevlerden biridir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, '28 Ocak Veri Koruma Günü' kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda düzenlenen panelin açılışında konuştu. Bakan Gül, teknolojinin gelişmesiyle bilginin silaha dönüştüğünü söyleyerek, "Veri, günümüzde en değerli madene dönüşmüş durumda. 'Veri madenciliği', 'büyük veri', 'yapay zeka' gibi kavramlar artık günlük hayatımızda çok önemli yer tutmaktadır. Bugün de yine oturumlardan birisi bu çerçevede masaya yatırılacak. Bu noktada internet, özel hayata dair ifşaatın mahremi ihlalleri ve itibar suikastları bir faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz biliyoruz. ve bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan, kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarının ihlal edildiğini, nasıl mahremiyet haklarının ihlal edildiğini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı, bu fiilleri hep beraber yaşadık" dedi.

Gül, FETÖ'yle mücadelenin FETÖ zihniyetiyle de mücadele olduğunu vurgulayarak, "Bunlara asla ama asla hiçbir zaman müsaade etmemek üzere 'bunun kanuni bir dayanağı olsun' dedik. Eylem planına da bunu koyduk ve son 4'üncü yargı paketinde bu kanunlaştı. İddianame mi hazırlıyorsun? Bu iddianamede suçla ilgisi olmayan özel hayata ilişkin konulara yer veremezsin. Bu uygulamaya kanuni anlamda son verdik. Bu düzenleme bu çerçevede çıktı. Bu konudaki ahlaki tutumumuzu kanuni bir metne dönüştürerek bir netice elde ettik. Yine iletişim kayıtları eskiden sadece savcının takipsizlik kararı üzerine yok ediliyordu. Bunu beraat kararları için de getirmiş olduk. Vatandaş beraat kararı almış. Ama dinleme kayıtları hala dosyada. Beraat kararıyla beraber artık o kayıtların da ortadan kaldırılması, imha edilmesini sağlayan, düzenlemeyi çıkardık. Bu da bugün insanımızın yararlanacağı şekilde geçtiğimiz aylarda kanunlaştı ve hizmete girdi" dedi.