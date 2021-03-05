Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu'nun Kırgızistan ziyaretinde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alınacak
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu'nun Kırgızistan ziyaretinde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alınacak

05.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:34
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu'nun Kırgızistan ziyaretinde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alınacak

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10 Mart'ta Kırgızistan'a yapacağı ziyaretine ilişkin, "Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl yapılacak Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıkları Bişkek'te...

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10 Mart'ta Kırgızistan'a yapacağı ziyaretine ilişkin, "Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl yapılacak Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıkları Bişkek'te ele alınacak." dedi.

Kırgızistan'da görev süresi sona eren Fırat, Türkiye'nin Bişkek'te 1995 yılında kurduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) yönetimi ve senato üyeleriyle vedalaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 10 Mart'ta Kırgızistan'a yapacağı ziyaretine değinen Fırat, Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl yapılacak Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 5. toplantısının hazırlıklarının Bişkek'te ele alınacağını belirtti.

"Türkiye'nin Kırgızistan'da en büyük resmi yatırımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesidir"

Fırat, Türkiye'nin 1992-2021 döneminde Kırgızistan'a resmi kalkınma yatırım miktarının 1 milyar doları geçtiğini belirterek "Bunun içinde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi de var. Üniversiteye 400 milyon dolara yakın yatırım oldu. Türkiye'nin Kırgızistan'da en büyük resmi yatırımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesidir." ifadelerini kullandı.

Görev süresini değerlendiren Fırat, ata topraklarında yorulmadan çalışmaya özen gösterdiğini, potansiyeli çok yüksek olan ve eğitimli nüfusun yaşadığı Kırgızistan'ı ve Manas Üniversitesini çok özleyeceğini söyledi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Büyükelçi Fırat'ın, Kırgızistan'ı çok sevdiğini, çalıştığını ve emek verdiğini bildiklerini ifade etti ve Büyükelçi'nin, Bişkek'te rahmetli olan babasını toprağa vererek kendilerine emanet ettiğini kaydetti.

Üniversitenin Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev de Kırgızistan'da Ekim 2020'de çıkan olayların ardından zor bir siyasi dönemde görev yapan Fırat'ın görevi sürecinde, Türkiye'nin Kırgızistan'a daima desteğini artırarak gösterdiğini vurguladı.

KTMÜ yönetimi tarafından Fırat'a, Kırgızistan'daki 5 Mart Ak Kalpak Günü dolayısıyla ak kalpak, peyzaj tablosu ile çiçek takdim edildi.

Kırgızistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 4. toplantısı iki ülke cumhurbaşkanların eş başkanlığında Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 1 Eylül 2018 tarihinde yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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