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Son dakika haberleri... Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haberleri... NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman (45), bir evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman (45), bir evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Ev sahibi Duran A.nın (60) ise Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Olay, Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Nevşehir'de oturan 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman dün Avonos ilçesine Duran A. ile görüşmek üzere yaşadığı Avonas'a geldi. Dünden bu yana Tarhana Yaman'dan haber alamayan yakınları Avanos'ta yaşayan ve ailece görüştükleri Duran A.'nın evine geldi. Kapısı açık bırakılan eve giren yakınları Tarhana Yaman'ı av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Tarhana Yaman'ın öldüğünü belirledi. Nevşehir merkezde yaşayan Azerbaycan uyruklu kadının öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev sahibi Duran A.'ya ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Duran A.'nın sabah saatlerinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu öldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Son dakika haberleri... Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haberleri... Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haberleri... Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri
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