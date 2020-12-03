Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Zafer Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Zafer Günü" ilan edilen 10 Kasım tarihinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük şahsiyet Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olduğu hatırlatıldı.

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK SAYGIYLA ANILDIĞI VURGULANDI

Açıklamada, Azerbaycan'ı tüm kalbiyle seven ve "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederimiz kederimizdir" diyen Atatürk'ün her bir Azerbaycanlının kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı vurgulandı.

10 KASIM ZAFER GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, 10 Kasım tarihinin Atatürk'ü anma günü olduğunu dikkate alarak "Zafer Günü"nün tarihinin değiştirilmesi yönünde karar aldığı kaydedildi.

ZAFER GÜNÜ ŞUŞA'NIN KURTULUŞU OLAN 8 KASIM'A ÇEKİLDİ

Her bir Azerbaycanlı için değerli bir şehir olan, Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynadığı, Ermenistan'ın yenilgiye uğramasına ve askeri operasyonların durmasına yol açtığı hatırlatılan açıklamada, Zafer Günü'nün, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekildiği bildirildi.