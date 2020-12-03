Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı

03.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:04

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Zafer Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Zafer Günü" ilan edilen 10 Kasım tarihinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük şahsiyet Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olduğu hatırlatıldı.

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK SAYGIYLA ANILDIĞI VURGULANDI

Açıklamada, Azerbaycan'ı tüm kalbiyle seven ve "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederimiz kederimizdir" diyen Atatürk'ün her bir Azerbaycanlının kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı vurgulandı.

Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı

10 KASIM ZAFER GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, 10 Kasım tarihinin Atatürk'ü anma günü olduğunu dikkate alarak "Zafer Günü"nün tarihinin değiştirilmesi yönünde karar aldığı kaydedildi.

ZAFER GÜNÜ ŞUŞA'NIN KURTULUŞU OLAN 8 KASIM'A ÇEKİLDİ

Her bir Azerbaycanlı için değerli bir şehir olan, Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynadığı, Ermenistan'ın yenilgiye uğramasına ve askeri operasyonların durmasına yol açtığı hatırlatılan açıklamada, Zafer Günü'nün, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırırken, cephede üstün bir başarı gösteren Azerbaycan 300'den fazla yerleşim yerini kurtarmıştı. Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım tarihinde Azerbaycan ile anlaşarak yenilgiyi kabul etmişti. Bu gelişme üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 10 Kasım tarihini 'Zafer günü' ilan etmişti.

Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları (1)
RİZE''Lİ: Olması gereken ve yakışanı buydu ve bunu yaptı. Tek MİLLET iki DEVLET
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Acun Ilıcalı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 16:19:11. #1.15#
title