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Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ı kabul etti

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ı kabul etti

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5. Etnospor Forumu'na katılmak için Bakü'ye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5. Etno spor Forumu'na katılmak için Bakü'ye gelen Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bilal Erdoğan'ın, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam iletmesini rica ettiği kaydedildi.

Bakü'de gerçekleştirilen 5. Etno spor Forumu'nun önemine değinilen görüşmede, Azerbaycan halkının geleneksel sporlara olan büyük ilgisinden bahsedildi.

Bilal Erdoğan, etnosporların dünya çapında tanınması ve yaygınlaştırılmasındaki hizmetleri, geleneksel sporların gelişimine özverili yaklaşımı, spor ve sporculara sürekli aktif desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Dünya Etnospor Konfederasyonunun "Liderlik Ödülü"nü takdim etti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güncel, Haberler

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