Son dakika haberleri: Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 12 yıl hapis cezasına itiraz

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 2018'de, aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasıyla aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan, 1132 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir'e (49), verilen 12 yıl hapis cezası kararına ailenin avukatı Seyit Halil Yüzgeç itiraz etti.

Olay, 25 Mart 2018'de, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.