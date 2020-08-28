Son dakika haberleri: Aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
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Son dakika haberleri: Aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika haberleri... Pendik'teki bir markette aynı aileden 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan tutuklu sanık, "unutkanlık hastalığı olduğu için olayı hatırlamadığı" yönünde savunma yaptı.

Son dakika haberleri: Aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
28.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:19

Pendik'teki bir markette aynı aileden 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan tutuklu sanık, "unutkanlık hastalığı olduğu için olayı hatırlamadığı" yönünde savunma yaptı.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Önal katıldı. Müşteki Raiba Yılmaz ile Yılmaz ailesinden 5 mağdurun da hazır bulunduğu duruşmada sanığı İstanbul Barosu'ndan atanan bir avukat temsil etti.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Ahmet Önal, unutkanlık hastalığı olduğunu ve Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bu hastalıkla ilgili tedavi gördüğünü öne sürerek, "Olayla ilgili ayrıntıları şu anda hatırlayamıyorum." dedi.

"Öldürdüğüm kişileri daha önce tanımıyordum"

Emniyet ve savcılık soruşturmasında verdiği ifadeler arasındaki çelişkiler sorulan sanık Önal, "Ben her şeyi unutuyorum. Savcıya verdiğim ifadem de doğrudur. Rabia'nın bana büyü yaptığını söylediğini polise söylemeyi unutmuş olabilirim." şeklinde konuştu.

Müşteki avukatlarının sorularını da yanıtlayan sanık Önal, "Markete daha önce gidiyordum. Öldürdüğüm kişileri daha önce tanımıyordum." ifadesini de kullandı.

Sanığın avukatı Zeynep Gülden Turan da, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti yönünden müvekkilinin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini talep etti.

Şikayetçiler ise, sanıktan şikayetçi olduklarını beyan ederek, davaya müdahilli talebinde bulundu. Makeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimaline binaen şikayetçiler Rabia Yılmaz, Ayhan Yılmaz, İbrahim Yılmaz, Nurcan Yılmaz, Tuana Yılmaz ve Zeynep Yılmaz'ın müdahilliğine karar verdi.

"Çocuklarımı alarak çocuk odasına girdim"

Beyanı sorulan ölenlerden Ahmet Yılmaz'ın eşi müdahil Rabia Yılmaz, olay sabahı evlerinde uyudukları sırada silah sesi duyduğunu belirterek, "Eşim silah sesinin binadan geldiğini düşünerek daire kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz sanık elinde bulunan tüfekle önce eşime ateş etti. Şahıs ateş etmeye devam edince ben çocuklarımı alarak çocuk odasına girdim." dedi.

Rabia Yılmaz, bir oğlunun çocuk odasında olmadığını fark ettikten sonra her şeyi göze alarak odadan çıktığını ve yan odadaki oğlunu alıp tekrar çocuklarının yanına döndüğünü de anlatarak, "Bu sırada sanığı mutfak kapısında gördüm. Ancak bize ateş etmedi. Oğlumla birlikte çocuk odasına girdik. Kapıyı arkadan kilitledim. Biz odadayken sanığın dışarıda kendi kendine 'Rabia bize büyü yaptı, bizi ayırdı' şeklinde sözler söylediğini duydum." şeklinde beyanda bulundu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tedavi gördüğünü belirttiği Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yazı yazılarak bu anlatımın doğruluğunun sorulup, doğruysa belge istenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Önal'ın 16 Kasım 2019'da Pendik Gülbağlar Mahallesi'nde Yılmaz ailesi tarafından işletilen Gülmar isimli markete giderek, burada 22 yaşındaki Rabia Yılmaz, babası Orhan Yılmaz (43) ve amcası Ahmet Yılmaz'ı (41) yanında götürdüğü pompalı tüfekle öldürdüğü belirtiliyor.

Önal'ın beline tabanca takıp eline de pompalı tüfek alarak markete gittiği belirtilen iddianamede, bu kişinin önce kasada bulunan Rabia Yılmaz'ı öldürdüğü, ardından üst kata çıkan Ahmet Yılmaz'ı ve daha sonra da Orhan Yılmaz'ı öldürdüğü dile getiriliyor.

İddianamede Önal'ın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

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Kaynak: AA

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