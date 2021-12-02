Son dakika haberleri: Aygül'ü sokak ortasında öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

BURSA (DHA) - BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı (35) öldüren Mehmet Yıldız'ın (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Yıldız hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Cinayeti planlamadığını söyleyen Yıldız, "Planlamış olsam kılık değiştirir, saklanırdım. Kameraların görmediği bir yer seçerdim. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde, nisan ayında, özel bir şirkette çalışan Aygül Yıldız, sabah işe giderken, yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi eşi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. Çift arasında tartışma yaşanınca Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabancayla Aygül Yıldız'a üç el ateş etti. Aygül Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Yıldız ise aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, bir çocuk annesi Aygül Yıldız'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öldürülen Aygül Yıldız'ın babası Rafet Yıldırım, sanığın pişmanlığının söz konusu olmadığını belirterek, "Her şeyi planlamıştır. Ses kayıtları bunu doğrulamaktadır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Olayda tasarlamaya yönelik söylemleri kabul etmediklerini ifade eden Mehmet Yıldız'ın avukatı, müvekkilinin bu yönde herhangi bir eyleminin olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.